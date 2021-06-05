Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden göstericilere müdahale

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sair beldesinde toplanan Filistinliler İsrail askerlerinin bayraklar ve pankartlar taşıyan Filistinilere engel olması Sair Belediye Başkanı Yardımcısı Fethi Ceradat ile röportaj EL HALİL (AA) İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sair beldesinde toplanan Filistinliler

İsrail askerlerinin bayraklar ve pankartlar taşıyan Filistinilere engel olması

Sair Belediye Başkanı Yardımcısı Fethi Ceradat ile röportaj EL HALİL (AA) İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden göstericileri engelledi.

İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, El-Halil'e bağlı Sa'ir beldesinde toplandı. İsrail askerleri Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak gösteri düzenlemek isteyen Filistinlileri engelledi.

Nablus'un çevre beldeleri başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı