Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri
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İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi Filistinli göstericilerin lastik yakması Filistinli göstericilerin barikat yapması İsrail güçlerinin Filistinli gençler arasında çatışmadan detaylar EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli,...
İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi
Filistinli göstericilerin lastik yakması
Filistinli göstericilerin barikat yapması
İsrail güçlerinin Filistinli gençler arasında çatışmadan detaylar EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, taş atarak karşılık verdi.