Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri - Haberler
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Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri

AA - Güncel
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İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi Filistinli göstericilerin lastik yakması Filistinli göstericilerin barikat yapması İsrail güçlerinin Filistinli gençler arasında çatışmadan detaylar EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli,...

İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi

Filistinli göstericilerin lastik yakması

Filistinli göstericilerin barikat yapması

İsrail güçlerinin Filistinli gençler arasında çatışmadan detaylar EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, taş atarak karşılık verdi.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri

AA - Güncel

Batı Şeria, Yahudi, İsrail, Güncel, Haberler

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