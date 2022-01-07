Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri - Haberler
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Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri

AA - Haberler | Güncel

Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi. Göstericiler lastik yakarak yolu kapadı. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, taş atarak karşılık verdi.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri

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