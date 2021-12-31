Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri

Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi. Göstericiler lastik yakarak yolu kapadı. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, taş atarak karşılık verdi.

Son dakika haber | İsrail askerleri bıçaklı saldırı iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü AA - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet