Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri - EL
GÖRÜNTÜ GÖRÜNTÜ : Surif beldesinde toplanan bir grup gösterici İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi İsrail güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşanması EL Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Surif beldesinde toplanan bir grup, İsrail'in bölgedeki Yahudi yerleşim yerleri inşasına...
22.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:52
GÖRÜNTÜ GÖRÜNTÜ :
Surif beldesinde toplanan bir grup gösterici
İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi
İsrail güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşanması
EL Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Surif beldesinde toplanan bir grup, İsrail'in bölgedeki Yahudi yerleşim yerleri inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi sonucu arbede yaşandı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri - EL