Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

AA - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Batı Şeria'nın El Halil kenti Filistinli gençlerin kurdukları barikatın ardından taş atması İsrail askerlerinin gaz bombası ile müdahale etmesi EL HALİL (AA) Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Batı Şeria'nın El Halil kenti

Filistinli gençlerin kurdukları barikatın ardından taş atması

İsrail askerlerinin gaz bombası ile müdahale etmesi EL HALİL (AA) Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. Filistinli gençler, İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
AA - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... İsrail polisi, Kudüs'te Filistinli bir kadını 'bıçaklı saldırı girişimi' iddiasıyla öldürdü

Son dakika haberi... İsrail polisi, Kudüs'te Filistinli bir kadını "bıçaklı saldırı girişimi" iddiasıyla öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy Hulusi Akar Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Ezgi Mola Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Ali Palabıyık
Tüm Haberler Mehmet Akif Ersoy Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Angela Merkel Rüya Tabirleri Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:34:31. #1.12#