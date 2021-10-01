Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

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Batı Şeria'nın El Halil kenti

Filistinli gençlerin kurdukları barikatın ardından taş atması

İsrail askerlerinin gaz bombası ile müdahale etmesi EL HALİL (AA) Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. Filistinli gençler, İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.