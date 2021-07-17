Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Yatta beldesinin El-Tuvana köyünde toplanan bir grup Filistinli, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenledi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Yatta beldesinin El-Tuvana köyünde toplanan bir grup Filistinli, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, yolu kapatarak yürüyüşe geçen protestocuların ilerlemesine engel oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı