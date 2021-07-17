Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
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Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Yatta beldesinin El-Tuvana köyünde toplanan bir grup Filistinli, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Yatta beldesinin El-Tuvana köyünde toplanan bir grup Filistinli, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, yolu kapatarak yürüyüşe geçen protestocuların ilerlemesine engel oldu.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı

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