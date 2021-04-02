Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
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Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahalesi Gösteriden detaylar Filistinli göstericilerin sapanla karşılık vermesi RAMALLAH - Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için cuma namazı sonrası Ramallah kentine bağlı Muğeyir...

İsrail güçlerinin gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahalesi

Gösteriden detaylar

Filistinli göstericilerin sapanla karşılık vermesi RAMALLAH - Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için cuma namazı sonrası Ramallah kentine bağlı Muğeyir beldesinde gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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