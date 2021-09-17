Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri - Haberler
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Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı El-Mugayir köyünde toplanan Filistinliler, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto etmek için gösteri düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı El-Mugayir köyünde toplanan Filistinliler, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto etmek için gösteri düzenledi. Göstericiler, lastiklerle yolu kapattı. İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Son Dakika Haberleri
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