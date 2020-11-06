Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Decan köyünde toplanan bir grup Filistinli, bölgede inşası planlanan yasa dışı Yahudi yerleşim birimini protesto etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Decan köyünde toplanan bir grup Filistinli, bölgede inşası planlanan yasa dışı Yahudi yerleşim birimini protesto etti. İsrail güçleri, yürüyüşe geçen Filistinlilerin ilerlemesine engel oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mosab Alkhatib