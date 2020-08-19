Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri
Bölgede çalışan iş makinalarından detaylar İsrail askerlerinden detaylar Filistinlilerin inşaat çalışmasının olduğu bölgeye ilerlemesi İsrail askerlerinin gaz atması Böge sakinleriyle röportajlar İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkaram kentine bağlı Jubara beldesinde toplanan Filistinliler,...
19.08.2020 22:23 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:00
Bölgede çalışan iş makinalarından detaylar
İsrail askerlerinden detaylar
Filistinlilerin inşaat çalışmasının olduğu bölgeye ilerlemesi
İsrail askerlerinin gaz atması
Böge sakinleriyle röportajlar İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkaram kentine bağlı Jubara beldesinde toplanan Filistinliler, bölgede inşası planlanan Yahudi yerleşim birimini protesto ederek gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti.
Kaynak: AA