Batı Şeria'da Türkiye'nin desteğiyle ikinci okçuluk kursu açıldı
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Batı Şeria'da Türkiye'nin desteğiyle ikinci okçuluk kursu açıldı

23.11.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:05
Batı Şeria'da Türkiye'nin desteğiyle ikinci okçuluk kursu açıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin desteğiyle ikinci okçuluk kursu açıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin desteğiyle ikinci okçuluk kursu açıldı.

Filistin Atıcılık Birliği ile Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin iş birliği sonucu açılan kursta, yaklaşık 40 Filistinli eğitim görecek.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun, Filistinlilerin okçuluk alanında eğitilmesi ve uluslararası yarışmalara katılmalarını hedefleyen Türk-Filistin iş birliğinin bir örneği olduğunu söyledi.

Ermumcu, açılan kursun Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin Filistin'deki çalışmalarından sadece biri olduğunu belirtti.

Filistin askeri spor çalışmaları müdürü Emel Halife de kursun, Filistin okçu takımının oluşturulması için "çekirdek" olması temennisinde bulunarak, kurulacak takımla uluslararası yarışmalara katılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Halife, verdiği destek için Yunus Emre Türk Kültür Merkezine teşekkür etti.

Öte yandan, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, okçuluk kursuna katılacak Filistinlilere gerekli ekipman desteğini de sağladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yine Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin desteğiyle ilk kez 2018 yılında okçuluk kursu açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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