Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar (3)
Haberler » Güncel » Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar (3) - Haber

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar (3)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ramallah'ın batısındaki Belin beldesinde düzenlenen gösteriler Göstericilerin Ayrım Duvarı önünde lastiklerin yakması ve yükselen dumanlar Filistin bayrağı taşıyan göstericiler Göstericilerin Ayrım Duvarı'na tırmanmaya çalışması İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli...

01.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:12
Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar (3)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

'ın batısındaki Belin beldesinde düzenlenen gösteriler

Göstericilerin Ayrım Duvarı önünde lastiklerin yakması ve yükselen dumanlar

bayrağı taşıyan göstericiler

Göstericilerin Ayrım Duvarı'na tırmanmaya çalışması İşgal altındaki 'nın çeşitli bölgelerinde, ABD'nin sözde barış planını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 48 Filistinliyi yaraladı.

Batı Şeria'nın Tubas, Nablus, Kalkiliya, Eriha ve Ramallah kentlerinde düzenlenen gösterilerde ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği sözde barış planı protesto edildi.

İsrail askerleri, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Filistinli göstericiler ise İsrail askerlerinin müdahalesine taş atarak ve lastik yakarak karşı koymaya çalıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar (3)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler