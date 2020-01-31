Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 3 yaralı - EL
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Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 3 yaralı - EL

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestolara müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

31.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:52
Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 3 yaralı - EL

güçlerinin, işgal altındaki 'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı 'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestolara müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, cuma namazı sonrası Ürdün Vadisi, Eriha kenti girişi, El-Halil kentine bağlı El-Arub Mülteci Kampı başta olmak üzere, Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Trump'ın sözde barış planını protesto etti.

İsrail güçleri, protestocuları dağıtmak için gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Eriha kenti girişinde 2 Filistinli plastik mermiyle, 1 Filistinli Ürdün Vadisi'nde gaz kapsülünün omuzuna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 3 yaralı - EL
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