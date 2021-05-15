Batı Şeria'da sabah namazından sonra Gazze'ye destek yürüyüşü
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Batı Şeria'da sabah namazından sonra Gazze'ye destek yürüyüşü

Batı Şeria'da sabah namazından sonra Gazze'ye destek yürüyüşü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde sabah namazının ardından toplanan Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Gazze halkına destek mesajı gönderdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde sabah namazının ardından toplanan Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Gazze halkına destek mesajı gönderdi.

İşgalci İsrail, sivil ayrımı yapmaksızın abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde binlerce Filistinli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'deki Filistin direnişini desteklemek amacıyla sabah namazından sonra gösteri düzenledi.

Namazı Nasr Cami'de kılan Filistinliler, kentin farklı noktalarına doğru yürüyüşe geçti. İsrail karşıtı slogan atan göstericiler, Gazze halkına destek mesajı verdi.

Filistin Kızılayı, dün Batı Şeria ve Kudüs'teki olaylarda bin 757 sivilin yaralandığını duyurdu. - NABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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