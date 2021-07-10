Batı Şeria'da "Mobil Güzellik Salonu" projesi, Filistinli kadınların ayağına kuaförlük hizmeti götürüyor
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Batı Şeria'da "Mobil Güzellik Salonu" projesi, Filistinli kadınların ayağına kuaförlük hizmeti götürüyor

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaşayan Filistinli Sahar Ahmed ve Yasemin Muhammed'in hayata geçirdiği "Mobil Güzellik Salonu" projesi kısa sürede yoğun ilgi gördü.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaşayan Filistinli Sahar Ahmed ve Yasemin Muhammed'in hayata geçirdiği "Mobil Güzellik Salonu" projesi kısa sürede yoğun ilgi gördü. "Yolda Güzellik" sloganıyla yola çıkan Filistinli girişimci kadınlar, Nablus kenti ve civar beldelerdeki kadın müşterilerin ayağına kuaförlük hizmeti götürüyor. Kuaför salonuna dönüştürülen minibüs, bir kuaförde ihtiyaç duyulacak tüm ekipman mevcut olacak şekilde tasarlandı. Projenin sahibi Filistinli Sahar Ahmed ve Yasemin Muhammed, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Batı Şeria'da 'Mobil Güzellik Salonu' projesi, Filistinli kadınların ayağına kuaförlük hizmeti götürüyor
Batı Şeria'da 'Mobil Güzellik Salonu' projesi, Filistinli kadınların ayağına kuaförlük hizmeti götürüyor
Batı Şeria'da 'Mobil Güzellik Salonu' projesi, Filistinli kadınların ayağına kuaförlük hizmeti götürüyor
Batı Şeria'da 'Mobil Güzellik Salonu' projesi, Filistinli kadınların ayağına kuaförlük hizmeti götürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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