Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan genel karantina 5 gün daha uzatıldı
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Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan genel karantina 5 gün daha uzatıldı

(AA) İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle 3 Temmuz'da başlatılan genel karantina uygulaması 5 gün daha uzatıldı.

Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan genel karantina 5 gün daha uzatıldı
07.07.2020 23:13 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:13

(AA) İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle 3 Temmuz'da başlatılan genel karantina uygulaması 5 gün daha uzatıldı.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Muhammed Iştiyye'nin Bakanlar Kurulu'nun yanı sıra Güvenlik ve Acil Durum komiteleriyle de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdiğini söyledi.

Mulhim, Batış Şeria'daki genel karantina uygulamasının 5 gün daha uzatılması kararı alındığını belirtti.

Yarın sabah başlayacak 5 günlük yeni genel karantina süresince dükkanlar, fırınlar ve eczanelerin açık olacağını, gıda ve ihracat yapan fabrikaların gereken sağlık koşullarına uygun şekilde faaliyetlerine izin verileceğini ifade eden Mulhim, Ekonomi ve Sağlık bakanlıkları ile güvenlik teşkilatlarının denetlemelerde bulunacağını aktardı.

Karantina süresince taziye, düğün ve toplu kutlamalara izin verilmeyeceğini kaydeden Filistin Hükümet Sözcüsü, "İşgal altındaki topraklarda bulunan halkımızdan, karantina süresince Batı Şeria'ya gelmemelerini istiyoruz." dedi.

Filistin yönetimi, Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle 3 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan kentlerde 5 günlük genel karantina uygulaması başlatmıştı.

Karantina kapsamında fırın, eczane ve bakkalların dışında tüm işletmeler kapatılırken, şehirler arası ve kent içi ulaşım da durdurulmuştu.

Filistin'de bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 22, vaka sayısı ise 5 bin 92 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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