Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle Palmiye Pazarı kutlamaları kilise dışında yapıldı Hristiyanların Hazreti İsa'nın Kudüs'e girişini kutladıkları Palmiye Pazarı Bayramı etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Batı Şeria'da kilise dışında yapıldı.

Hristiyanların Hazreti İsa'nın Kudüs'e girişini kutladıkları Palmiye Pazarı Bayramı etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Batı Şeria'da kilise dışında yapıldı.

Batı Şeria'nın Cifna beldesinde Palmiye Pazarı Bayramı, bu yıl kilisede düzenlenen ayinler yerine palmiye ağacı yapraklarıyla süslü araç konvoyuyla kutlandı.

Konvoyu selamlamak için evlerin kapılarına ve pencerelerine çıkan belde sakinlerine zeytin dalları hediye edildi.

Konvoyda bulunan Cifna Rum Ortodoks Kilisesi Papazı George Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalde Palmiye Pazarı'nı kilisenin içinde kutladıklarını ancak şartları göz önüne alarak bu şekilde bir çözüm bulduklarını belirtti.

Avad, "Bu barış ülkesinde güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşamak arzusuyla bizi koronavirüs ve işgal virüsünden koruması için Tanrı'ya dua ediyoruz." dedi.

Hristiyan inancına göre, Paskalya'dan önceki son pazar, Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce son kez Kudüs'e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı", bayram olarak kutlanıyor.

Filistin hükümeti, 23 Mat'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın tamamında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 288'e yükselmişti.

Kaynak: AA