Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle 5 günlük genel karantina başladı
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Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle 5 günlük genel karantina başladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle 5 gün boyunca genel karantina uygulaması başladı.

Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle 5 günlük genel karantina başladı
03.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:21

İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle 5 gün boyunca genel karantina uygulaması başladı.

Filistin yönetiminin aldığı kararla, Kovid-19'un ikinci dalgasından korunmak için uygulanan karantina tedbirleri kapsamında güvenlik güçleri tarafından kentler arasına bariyerler konularak geçişler kapatıldı.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, 1 Temmuz'da Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, 3 Temmuz Cuma gününden itibaren Batı Şeria'daki 11 kentin 5 gün boyunca kapatılacağını, bu kapsamda şehirlerarası ve şehir içi ulaşımın da durdurulacağını duyurmuştu.

Mulhim, fırın, eczane ve bakkalların ise yasağın kapsamı dışında tutulacağını ifade etmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak işgal altındaki Doğu Kudüs dahil ülkedeki vaka sayısının 3 bin 417'ye, can kaybının ise 12'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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