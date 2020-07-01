Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle 5 gün boyunca genel karantina uygulanacak
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Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle 5 gün boyunca genel karantina uygulanacak

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan kentlerde 5 gün boyunca genel karantina uygulanacağını açıkladı.

01.07.2020 23:14 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:19

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan kentlerde 5 gün boyunca genel karantina uygulanacağını açıkladı.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında 3 Temmuz Cuma gününden itibaren Batı Şeria'daki 11 kentin 5 gün boyunca kapatılacağını, bu kapsamda şehirlerarası ve şehir içi ulaşımın da durdurulacağını belirtti.

Mulhim, fırın, eczane ve bakkalların ise yasağın kapsamı dışında tutulacağını ifade ederek, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bu adımın atıldığını kaydetti.

Vaka sayısı 3 bini geçti

Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak işgal altındaki Doğu Kudüs dahil ülkedeki vaka sayısının 3 bin 95'e yükseldiğini açıkladı.

Virüse yakalananlardan 634'ünün iyileştiğini aktaran Bakanlık ayrıca, işgal ve abluka altındaki Filistin'de bugüne kadar 11 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün ülkedeki vaka sayısını 2 bin 765, can kaybını ise 9 olarak açıklamıştı.

Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle 5 gün boyunca genel karantina uygulanacak

Kaynak: AA

Manşet

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