Batı Şeria'da koronavirüs önlemleri
Dezenfekte çalışmalarından detaylar Filistin sivil savunma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, otobüs durakları, hastane, okul, müze ve bankamatiklerde dezenfekte çalışması yaptı.
12.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:14
Dezenfekte çalışmalarından detaylar Filistin sivil savunma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, otobüs durakları, hastane, okul, müze ve bankamatiklerde dezenfekte çalışması yaptı.
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Kaynak: AA