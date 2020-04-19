Batı Şeria'da "koronavirüs gölgesinde" düğün töreni
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Koronavirüs, Batı Şeria, Güncel

Batı Şeria'da "koronavirüs gölgesinde" düğün töreni

İsrail hapishanelerinde 15 yılını geçiren Filistinli genç Rafi Kasım, sevdiği kızla yıllar sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde cerrahi maske takarak evlendi.

19.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:21
Batı Şeria'da 'koronavirüs gölgesinde' düğün töreni

İsrail hapishanelerinde 15 yılını geçiren Filistinli genç Rafi Kasım, sevdiği kızla yıllar sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde cerrahi maske takarak evlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yaşayan Kasım (38), yaklaşık 15 yılını İsrail cezaevlerinde geçirdikten sonra geçen yıl özgürlüğüne kavuştu. Hapishaneden çıktıktan sonra Menar Avayisi (31) ile hazırlıklara başlayan Kasım, düğün törenini Kovid-19 gölgesinde yaşadı.

Düğün tarihini çok önceden alan genç çift, salgının ne zaman sona ereceğini bilmedikleri için mutluluklarını ertelemek istemedi. Maske ve eldiven takan çift, sınırlı sayıda konukla gerçekleştirdikleri düğünle dünyaevine girdi.

Törene katılan misafirler de maske takarak bir yandan Kovid-19'tan korunmaya diğer yandan mutlu günlerinde çiftin yanında olmaya çalıştı.

Damat Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koronavirüs gölgesinde düğün yapmak kolay olmadı. Ama 15 yıldır bu düğünü bekliyorduk. Durumlar ne zaman düzelir bilmiyoruz. Bu nedenle düğünümüzü yapmak istedik." dedi.

Damadın annesi Fatıma Kasım da "Başta salgın varken düğün yapmak istemedik. Ama Rafi çok ısrar etti. Düğüne az sayıda akraba çağırdık. Düğün yemeği gibi birçok gelenek ve merasimi de es geçtik." diye konuştu.

Çiftin yaşadığı Dura el-Kara köyü acil durum komitesi yetkilisi İhsan Kemal de virüsün yayılmasını engellemek için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek "Devlet evde kalmamızı, toplanmamızı istiyor bu doğru ama burada istisnai bir durum söz konusu. Yıllardır hapishanede yatan damat, mutluluğunu daha fazla ertelemek istemedi. Sağlık koşulları ve koruyucu önlemlere dikkat edildi." ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 105'i işgal altındaki Doğu Kudüs'te olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 418 Filistinliye Kovid-19 teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle biri Doğu Kudüs'te olmak üzere 3 Filistinli de hayatını kaybetti.

Batı Şeria'da 'koronavirüs gölgesinde' düğün töreni

Kaynak: AA

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