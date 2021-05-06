Batı Şeria'da kimliği belirsiz kişilerce açılan ateşte yaralanan İsrailli yaşamını yitirdi

Batı Şeria'da, 2 Mayıs'ta İsrail'e ait askeri kontrol noktası yakınında duran 3 Yahudi yerleşimciye, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda yaralanan İsrailli hayatını kaybetti.

Batı Şeria'da, 2 Mayıs'ta İsrail'e ait askeri kontrol noktası yakınında duran 3 Yahudi yerleşimciye, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda yaralanan İsrailli hayatını kaybetti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, Tel Aviv yakınlarındaki Beilinson hastanesinde tedavi altına alınan Yahud Juta'nın (19) öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu 2 Mayıs'ta, Batı Şeria'da Tapuah kavşağında (Zaatara askeri kontrol noktası) bulunan İsraillilere şüpheli bir araçtan ateş edildiği ve olay yerinde yaralıların olduğu bildirmişti.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee de olayın ardından ordunun ateş açanları bulmak için operasyonlarını artırdığını belirtmişti.

Zaatara saldırısının ardından faillerin bulunması için Nablus'a bağlı Odala beldesine düzenlenen baskın sırasında İsrail askerleri, 16 yaşındaki bir Filistinli çocuğu şehit etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız