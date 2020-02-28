Batı Şeria'da İsrailli Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin araçlarına zarar verdi

28.02.2020 02:54 | Son Güncelleme: 28.02.2020 02:54

Filistin'in Nablus kentinde Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait park halindeki 20 araca zarar verdi.

Nablus'taki Hivvara Belediye Başkanı Nasır el-Hivvari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca İsrailli Yahudi yerleşimcinin gece vakti yol kenarında park halindeki Filistinlilere ait araçlara saldırarak zarar verdiğini söyledi.

Gece evlerindeyken araçlarına saldırıldığını fark eden Filistinlilerin saldırganlara müdahale ettiğini belirten Hivvari, ancak saldırgan yerleşimcilerin olay yerinden kaçarak uzaklaştığını dile getirdi.

Hivvari, olayın hemen ardından İsrail ordusuna bağlı güvenlik güçlerinin sözde inceleme amacıyla bölgeye geldiğini kaydetti.

Batı Şeria'da Nablus ile Ramallah arasında yer alan Hivvara beldesi çevresinde çok sayıda gayrimeşru Yahudi yerleşim bölgesi bulunuyor. İsrailli Yahudi yerleşimciler, yaşadıkları yerlere ulaşım için Hivvara beldesini kullanırken yol uzerindeki Filistinlilere ait mallara sık sık zarar veriyor.

Kaynak: AA