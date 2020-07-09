Batı Şeria'da İsrail'in ilhak planına karşı gösteri - EL-HALİL İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etti. İsrail askerleri, gösteriye müdahale etti. Kaynak: AA