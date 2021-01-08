Batı Şeria'da İsrail'in ihlallerine karşı gösteri
08.01.2021 16:28 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:33
Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli ve onlara destek veren yabancı aktivistler, İsrail'in bölge halkına ve arazilerine yönelik ihlallerini protesto etti.
Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli ve onlara destek veren yabancı aktivistler, İsrail'in bölge halkına ve arazilerine yönelik ihlallerini protesto etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sari Shareef Jaradat