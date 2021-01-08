Batı Şeria'da İsrail'in ihlallerine karşı gösteri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Batı Şeria'da İsrail'in ihlallerine karşı gösteri

08.01.2021 16:28 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:33

Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli ve onlara destek veren yabancı aktivistler, İsrail'in bölge halkına ve arazilerine yönelik ihlallerini protesto etti.

Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli ve onlara destek veren yabancı aktivistler, İsrail'in bölge halkına ve arazilerine yönelik ihlallerini protesto etti.

Batı Şeria'da İsrail'in ihlallerine karşı gösteri
Batı Şeria'da İsrail'in ihlallerine karşı gösteri
Batı Şeria'da İsrail'in ihlallerine karşı gösteri
Batı Şeria'da İsrail'in ihlallerine karşı gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sari Shareef Jaradat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlker Başbuğ Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil İsmail Kartal Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batı Şeria'da İsrail'in ihlallerine karşı gösteri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 16:33:35. #1.15#
title