Batı Şeria'da İsrail'in ihlallerine karşı gösteri

Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli ve onlara destek veren yabancı aktivistler, İsrail'in bölge halkına ve arazilerine yönelik ihlallerini protesto etti.