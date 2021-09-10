Batı Şeria'da İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in hapishanelerindeki tutuklulara yönelik baskılarını protesto etmek ve tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in hapishanelerindeki tutuklulara yönelik baskılarını protesto etmek ve tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli tutukludan Mahmud Abdullah el-Arıda'nın Arraba beldesindeki evine doğru yürüyen Filistinliler, burada toplanarak sloganlar attı.