Batı Şeria'da İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi - Haberler
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Batı Şeria'da İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in hapishanelerindeki tutuklulara yönelik baskılarını protesto etmek ve tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in hapishanelerindeki tutuklulara yönelik baskılarını protesto etmek ve tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli tutukludan Mahmud Abdullah el-Arıda'nın Arraba beldesindeki evine doğru yürüyen Filistinliler, burada toplanarak sloganlar attı.

Batı Şeria'da İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi

Batı Şeria'da İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi

Batı Şeria'da İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi

Batı Şeria'da İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Son Dakika Haberleri
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Haber: Batı Şeria'da İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi - Haberler
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