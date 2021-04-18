Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi
Filistin Esirler Günü dolayısıyla Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filitinliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenlendi.
Filistin Esirler Günü dolayısıyla Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filitinliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenlendi. Göstericiler, ellerinde Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra