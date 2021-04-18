Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi
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Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Filistin Esirler Günü dolayısıyla Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filitinliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenlendi.

Filistin Esirler Günü dolayısıyla Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filitinliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenlendi. Göstericiler, ellerinde Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıdı.

Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi
Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi
Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi
Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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