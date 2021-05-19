Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurduğu Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurduğu Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nin El-Halil kentindeki Kiryat Arbaa Yahudi yerleşim birimi yakınlarında Filistinli bir kadına ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen Filistinli kadının olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise, El-Halil kentindeki "Elias kavşağında bir saldırı teşebbüsünde bulunulduğu, teröristin etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçleri saflarında bir "zayiat" meydana gelmediği vurgulandı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti
Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti
Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti
Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti
Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 13 yaralı
İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 13 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun
Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz Şeyma Subaşı Necati Şaşmaz
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 19:46:13. #1.11#

title