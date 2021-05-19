Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurduğu Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurduğu Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nin El-Halil kentindeki Kiryat Arbaa Yahudi yerleşim birimi yakınlarında Filistinli bir kadına ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen Filistinli kadının olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise, El-Halil kentindeki "Elias kavşağında bir saldırı teşebbüsünde bulunulduğu, teröristin etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçleri saflarında bir "zayiat" meydana gelmediği vurgulandı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat