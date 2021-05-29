Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı
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Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında yer alan Nalin beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında yer alan Nalin beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Nalin Belediye Başkanı Imad el-Havaca AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca Filistinli gencin, Yahudi yerleşimcilerin topraklarına el koymasına engel olmak için el-Alim Dağı bölgesine gitmek istediğini söyledi.

İsrail güçlerinin, sabah saatlerinden itibaren Nalin'i kapalı askeri bölge ilan ettiğini ve ana girişini kapattığını belirten Havaca, bölgeye ulaşmaya çalışan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası ve gerçek mermiyle müdahale edildiğini ifade etti.

Havaca, olayda 2'si ayağından 1'i dizinden olmak üzere 3 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını, ayağından yaralananların, kurşunun ana damara isabet etmesi nedeniyle Ramallah Hastanesi'ne kaldırıldıklarını, diğer Filistinlinin ise Nalin'de tedavi edildiğini dile getirdi.

Filistinli gençler, Yahudi yerleşimine açılması hedeflenen dağda öğle namazı kılmak istemiş ancak İsrail güçleri buna engel olmuştu.

Nalin'de dün de Yahudi yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere saldırması sonucu 13 Filistinli yaralanmıştı.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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