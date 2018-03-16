Batı Şeria'da İki İsrailli Öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki Mevo Dothan askeri kontrol noktası yakınında meydana gelen kazada biri asker olmak üzere iki İsraillinin öldüğü, biri Filistinli sürücü olmak üzere üç kişinin de yaralandığı bildirildi.



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cenin'de meydana gelen kazada "iki İsraillinin" öldüğünü belirterek, olayın "terör" eylemi olup olmadığına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.



Öte yandan İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, ölenlerin İsrail askerleri olduğunu belirtirken, Yediot Ahronot gazetesi birinin asker olduğunu ifade ederek, söz konusu olayın Filistinli sürücünün "saldırısı" olduğunu öne sürdü.



Filistin resmi haber ajansı WAFA ise, olayın Filistinli vatandaşa ait araçla İsrail ordusuna ait askeri aracın çarpışması sonucu meydana geldiğini belirtti.



Kazada yaralanan üç kişinin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.



İsrail ordusu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.