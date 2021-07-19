Batı Şeria'da halk kurbanlık fiyatlarından şikayetçi
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Batı Şeria'da halk kurbanlık fiyatlarından şikayetçi

Batı Şeria'da halk kurbanlık fiyatlarından şikayetçi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Batı Şeria'da arefe günü kurbanlık almak isteyen halk, yüksek fiyatlardan şikayet ediyor.

Batı Şeria'da arefe günü kurbanlık almak isteyen halk, yüksek fiyatlardan şikayet ediyor.

Filistinli halk Kurban Bayramı heyecanını yaşarken, alınan korona virüs önlemleri nedeniyle hayvan pazarlarındaki kurbanlık fiyatlarında artış yaşanıyor. Hayvan pazarında hareketlilik görülürken, halk kurbanlık fiyatlarından ve zor yaşam koşullarından şikayetçi oldu.

Pazara gelen müşteri Ahmed Abu Al Amer, "Bölgemizi vuran yeni korona virüs, işsizlik ve İsrail işgali nedeniyle ekonomik durum kötüleşti. Bir koyunun fiyatı bir devlet memurunun tam maaşına eşdeğer hale geldi. Kurban Bayramı'nı kutlamak isteyen yoksul aileler kurbanı alamıyorlar" dedi.

Ramallahlı satıcı Issa Al Taamarı ise, "Müşteriler kurban fiyatlarının yüksek olmasından şikayet ediyor, ancak bu yüksek fiyat kurban masraflarına ilişkindir. Kurbanı bakmak yedirmek de masraflı oldu. Kurban yeminin fiyatları ton başına yaklaşık 650 ABD dolarına ulaştı" ifadelerini kullandı. - RAMALLAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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