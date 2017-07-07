Batı Şeria'da Gösterilere Müdahale

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.



"Ayrım Duvarı'na ve Yahudi Yerleşim Birimlerine Karşı Halk Komitesi" tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.



Müdahale sırasında 6 kişinin plastik mermi ile yaralandığı, onlarca kişinin gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edilen açıklamada, başından yaralanan bir kişinin tedavi için Rafidia Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.



Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında güvenlik gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı.



Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, sis bombası ve tazyikli atık suyla müdahale ediyor.