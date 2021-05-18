Batı Şeria'da, Gazze'ye destek gösterisi
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Batı Şeria'da, Gazze'ye destek gösterisi

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Göstericilerin Filistin bayrakları taşıyarak slogan atması RAMALLAH - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları ve Doğu Kudüs'teki ihlallerini protesto etti.

Göstericilerin Filistin bayrakları taşıyarak slogan atması RAMALLAH - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları ve Doğu Kudüs'teki ihlallerini protesto etti.

Batı Şeria'da, Gazze'ye destek gösterisi
Batı Şeria'da, Gazze'ye destek gösterisi
Batı Şeria'da, Gazze'ye destek gösterisi
Batı Şeria'da, Gazze'ye destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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