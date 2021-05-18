Batı Şeria'da, Gazze'ye destek gösterisi
Göstericilerin Filistin bayrakları taşıyarak slogan atması RAMALLAH - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları ve Doğu Kudüs'teki ihlallerini protesto etti.
Göstericilerin Filistin bayrakları taşıyarak slogan atması RAMALLAH - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları ve Doğu Kudüs'teki ihlallerini protesto etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra