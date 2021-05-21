Batı Şeria'da, Gazze ve Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi
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Batı Şeria'da, Gazze ve Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Protesto yürüyüşünden detay görüntüler Filistinli gençlerin ellerinde Filistin bayrağı taşıması Göstericilerin yol üstünde lastik yakması İsrail askerlerinin gösteriye gaz bombasıyla müdahale etmesi EL HALİL - El Halil kentinde bir İsrail kontrol noktası yakınlarında Gazze Şeridi'ne...

Protesto yürüyüşünden detay görüntüler

Filistinli gençlerin ellerinde Filistin bayrağı taşıması

Göstericilerin yol üstünde lastik yakması

İsrail askerlerinin gösteriye gaz bombasıyla müdahale etmesi EL HALİL - El Halil kentinde bir İsrail kontrol noktası yakınlarında Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi. İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler lastik yakıp taş atarak karşılık verdi.

Batı Şeria'da, Gazze ve Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi
Batı Şeria'da, Gazze ve Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi
Batı Şeria'da, Gazze ve Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi
Batı Şeria'da, Gazze ve Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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