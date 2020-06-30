Batı Şeria'da Filistinlilerin inşaat halindeki evlerine İsrail polisinden müdahale
İsrail işgal güçleri, Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait inşaat halindeki 7 eve izinsiz oldukları gerekçesiyle müdahale etti.
30.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:49
İsrail işgal güçleri, Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait inşaat halindeki 7 eve izinsiz oldukları gerekçesiyle müdahale etti.
İsrail işgal güçleri, bugün Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilerin inşaat halindeki evlerine müdahale etti. İsrail işgal güçleri, Musafir Yatta bölgesinde Filistinlilere ait inşaat halindeki 7 binada çalışmaları izinsiz olduğu iddiasıyla durdurdu. Filistinliler, söz konusu karara karşı inşaat halindeki evlerin önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Filistinler ile İsrail işgal güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
(İHA)
Kaynak: İHA