- Batı Şeria'da Filistinlilerin inşaat halindeki evlerine İsrail polisinden müdahale - Batı Şeria'da Filistinlilerin inşaat halindeki evlerine İsrail polisinden müdahale İsrail işgal güçleri, Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait inşaat halindeki 7 eve izinsiz oldukları gerekçesiyle müdahale etti.

- Batı Şeria'da Filistinlilerin inşaat halindeki evlerine İsrail polisinden müdahale

EL HALİL - İsrail işgal güçleri, Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait inşaat halindeki 7 eve izinsiz oldukları gerekçesiyle müdahale etti.

İsrail işgal güçleri, bugün Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilerin inşaat halindeki evlerine müdahale etti. İsrail işgal güçleri, Musafir Yatta bölgesinde Filistinlilere ait inşaat halindeki 7 binada çalışmaları izinsiz olduğu iddiasıyla durdurdu. Filistinliler, söz konusu karara karşı inşaat halindeki evlerin önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Filistinler ile İsrail işgal güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kaynak: İHA