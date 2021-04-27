Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi
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Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplanan bir grup, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için destek gösterisi düzenledi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplanan bir grup, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için destek gösterisi düzenledi. Tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılmasını talep eden göstericiler, tutukluların fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıdı.

Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi
Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi
Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi
Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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