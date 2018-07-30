Batı Şeria'da Filistinli 'Cesur Kız' Temimi'nin Resmini Çizen İtalyan Ressamlara Gözaltı
Batı Şeria'da Ayrım Duvarı'na Filistinlilerin İsrail işgaline karşı direnişinde sembol isimlerden biri haline gelen 17 yaşındaki Ahed Temimi'nin resmini çizen 2 İtalyan aktivist gözaltına alındı.
Batı Şeria'da Ayrım Duvarı'na Filistinlilerin İsrail işgaline karşı direnişinde sembol isimlerden biri haline gelen 17 yaşındaki Ahed Temimi'nin resmini çizen 2 İtalyan aktivist gözaltına alındı.
Kaynak: Euronews.com