Batı Şeria'da evlerinin önünde İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırısına uğrayan 4 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde İsrail askerleri ve yerleşimcilerin bir evin sakinlerine saldırması sonucu dört Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde İsrail askerleri ve yerleşimcilerin bir evin sakinlerine saldırması sonucu dört Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İnsan Hakları Savunucuları Derneği aktivistlerinden Arif Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ofer adında aşırılık yanlısı bir yerleşimci asker ve diğer yerleşimcilerle geldi. Hepsi birden Hara Cabir bölgesinde bir Filistinli aileye evlerinin önünde saldırdı." dedi.

Askerlerin saldırıda biber gazı kullandığı olayda bir kadının ayağına ses bombası isabet ettiğini ifade eden Cabir, yaralıların olay yerinde tedavi gördüğünü kaydetti.

İsrail askerleri ve yerleşimcilerin bir gence saldırısını videoya alan Cabir, "İsrail askerleri ve silahlı yerleşimciler, 18 yaşındaki Vasim Cabir'i acımasızca dövdü." diye konuştu.

Cabir ayrıca, askerlerin gerekçe göstermeden aileye plastik mermi, gerçek mermi, gaz bombası ve ses bombaları ile saldırdığını aktardı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar