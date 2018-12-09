Batı Şeria'da Durakta Bekleyen İnsanların Üzerine Ateş Açıldı: 6 Yaralı- Saldırı Anı Anbean...
- Batı Şeria'da durakta bekleyen insanların üzerine ateş açıldı: 6 yaralı Saldırı anı anbean görüntülendiRAMALLAH - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bir otobüs durağında bekleyen insanlara yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı.
- Batı Şeria'da durakta bekleyen insanların üzerine ateş açıldı: 6 yaralı
Saldırı anı anbean görüntülendi
RAMALLAH - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bir otobüs durağında bekleyen insanlara yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda biri ağır 6 kişinin yaralandığı belirtildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde otobüs durağında bekleyen insanlara hareket halindeki bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda 6 kişinin yaralandığı ve yaralıların çoğunun Yahudi yerleşimci olduğu belirtildi.
Saldırgan olay yerinden kaçarken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(HN-MOŞ-DK-Y)