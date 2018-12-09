Batı Şeria'da Durakta Bekleyen İnsanların Üzerine Ateş Açıldı: 6 Yaralı- Saldırı Anı Anbean...

- Batı Şeria'da durakta bekleyen insanların üzerine ateş açıldı: 6 yaralı

Saldırı anı anbean görüntülendi

RAMALLAH - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bir otobüs durağında bekleyen insanlara yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda biri ağır 6 kişinin yaralandığı belirtildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde otobüs durağında bekleyen insanlara hareket halindeki bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda 6 kişinin yaralandığı ve yaralıların çoğunun Yahudi yerleşimci olduğu belirtildi.

Saldırgan olay yerinden kaçarken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(HN-MOŞ-DK-Y)