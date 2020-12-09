Batı Şeria'da çatışma : 6 yaralı
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Batı Şeria'da çatışma : 6 yaralı

09.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:56
Batı Şeria'da çatışma : 6 yaralı

İşgal altında olan Batı Şeria'da Filistinliler ve İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmada 6 Filistinli yaralandı.

İşgal altında olan Batı Şeria'da Filistinliler ve İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmada 6 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Çatışma sonucu 6 Filistinli yaralandı. Yaralılar ambulanslar tarafından Cenin kentindeki hastaneye kaldırıldı. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi olan El Fetih Jaba İlçe Sekreteri Razi Ghanem, "İşgal güçleri baskın düzenlediği ardından tepki veren Filistinlilere ile şiddetli çatışmalar çıktı. İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ile Filistinlere saldırdı" ifadelerini kullandı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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