Batı Şeria'da bir sinagogda ayin esnasında tribün çöktü: En az 2 kişi öldü
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BBC

Batı Şeria'da bir sinagogda ayin esnasında tribün çöktü: En az 2 kişi öldü

Batı Şeria'da bir sinagogda ayin esnasında tribün çöktü: En az 2 kişi öldü
BBC - Haberler | Dünya

Kudüs'ün kuzeyinde yer alan ve inşaatı henüz tamamlanmamış bir sinagogda tribünün çökmesi sonucunda yaşanan kazada en az 2 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

Kudüs'ün kuzeyinde yer alan ve inşaatı henüz tamamlanmamış bir sinagogda tribünün çökmesi sonucunda yaşanan kazada en az 2 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçleri, ibadet için yaklaşık 650 Ortodoks Yahudi'nin İsrail tarafından işgal altında olan Batı Şeria'daki Givat Zeev Sinagogu'nda bir araya geldiğini söyledi.

Olay yerinden çekilen fotoğraflarda salonda bulunan bir tribün yıkılırken, insanların birbiri üstüne düştüğü görülüyor.

Ambulans hizmetlerinden edinilen ilk bilgilere göre 10'u ağır yaralı olmak üzere 60 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ardından yapılan ikinci açıklamada ise yaralı sayısının yaklaşık 100'e yükseldiği, ağır yaralılardan 2 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu.

Görgü tanıkları, insanların Şavuot Bayramı için bir araya geldiğini ve kaza öncesinde de dans edip şarkı söylediğini söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, yaralılar için dua ettiğini söyledi.

Sinagogun inşaasının ise henüz tamamlanmadığı öğrenildi.

Polis ve yerel yetkililer, töreni organize edenlerin sinagonun güvenli olmadığı yönünde daha önce uyarıldığını söyledi.

Kudüs Polis Şefi Doron Turgeman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeniden ihmallerin ve sorumsuzlukların olduğu başka bir olaya çağrıldık. Tutuklamalar olacak" dedi.

Nisan ayı sonunda İsrail'in kuzeyindeki Meron yerleşiminde, Lag BaOmer bayramı kutlamalarında da yaşanan izdiham nedeniyle 45 kişi ölmüştü.

İzdiham, kutlamalar sırasında kullanılan bir platformun çökmesiyle yaşandığı belirtilmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaşanan olayı "büyük bir felaket" olarak tanımlamıştı.

Lag BaOmer'de, tarihteki en büyük Tora bilginlerinden kabul edilen Rabbi Akiva'nın 24 bin öğrencisini öldüren salgın hastalığın ortadan kalkması kutlanıyor ve şenlik ateşi yakılıyor.

Batı Şeria'da bir sinagogda ayin esnasında tribün çöktü: En az 2 kişi öldü
BBC
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