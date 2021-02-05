Batı Şeria'da bir Filistinli, Yahudi yerleşimci saldırgan tarafından şehit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Batı Şeria'da bir Filistinli, Yahudi yerleşimci saldırgan tarafından şehit edildi

05.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:34
Batı Şeria'da bir Filistinli, Yahudi yerleşimci saldırgan tarafından şehit edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim noktasındaki bir eve girmeye çalıştığı iddia edilen 34 yaşındaki Filistinli Halid Mahir Nevfel'in, bir Yahudi yerleşimci tarafından vurularak şehit edildiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim noktasındaki bir eve girmeye çalıştığı iddia edilen 34 yaşındaki Filistinli Halid Mahir Nevfel'in, bir Yahudi yerleşimci tarafından vurularak şehit edildiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Nevfel'in sabah erken saatlerde Kalkilya yakınlarında yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim noktasındaki bir eve girmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Bunun üzerine Er-risen tepesinde kurulan ve çiftlik olarak kullanılan yasa dışı Yahudi yerleşim noktasındaki bir Yahudi yerleşimcinin Nevfel'e ateş açtığı ve Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nevfel'in üzerinde ve aracında yapılan aramada silah veya bıçak bulunmadığı ifade edildi.

Filistinli kaynaklar ise İsrail ordusunun, Ramallah yakınlarındaki Ras Karkar köyünde ikamet eden Nevfel'in ailesine oğullarının öldürüldüğü bilgisini verdiğini aktardı.

Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan 34 yaşındaki Nevfel'in Filistin Maliye Bakanlığında görev yaptığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda irili ufaklı yasa dışı Yahudi yerleşim noktası bulunuyor.

Çoğunluğunu fanatik Yahudilerin oluşturduğu bu noktalardaki Yahudi yerleşimciler, işgalin boyunduruğu altındaki Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Arda Turan Aykut Kocaman Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batı Şeria'da bir Filistinli, Yahudi yerleşimci saldırgan tarafından şehit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 11:35:57. #1.14#
title