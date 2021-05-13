Batı Şeria'da binlerce Filistinli bayram namazında İsrail saldırılarında şehit olanlar için dua etti
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Batı Şeria'da binlerce Filistinli bayram namazında İsrail saldırılarında şehit olanlar için dua etti

Batı Şeria'da binlerce Filistinli bayram namazında İsrail saldırılarında şehit olanlar için dua etti
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'da kentlerde binlerce Filistinli bayram namazı için camileri doldurarak İsrail saldırılarında şehit olanlar için temennilerde bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da kentlerde binlerce Filistinli bayram namazı için camileri doldurarak İsrail saldırılarında şehit olanlar için temennilerde bulundu.

AA muhabirine konuşan El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii görevlisi Hıfzı Ebu Esnine, İsrail'in yoğun güvenlik önlemlerine rağmen bayram namazı için camiye 3 bin kişinin geldiğini söyledi.

El-Halil kenti müftüsü Muhammed Mahir Musvedde'nin Harem-i İbrahim Camisi'nde verdiği bayram namazı hutbesinde İsrail kanlı saldırılarına değindiğini belirten Esnine, müftü Musvedde'nin ayrıca Mescid-i Aksa ve Gazze'deki direnişçiler için dua ettiğini kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki tüm camilerde İsrail saldırılarında şehit olan Filistinliler ve İsrail karşısında zafer elde edilmesi için dualar edildiği bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze saldırısındaki şehitler nedeniyle Ramazan Bayramı kutlamalarının iptali ve bayrakların yarıya indirilmesi kararı almıştı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 72 Filistinli şehit olmuş, 388 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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