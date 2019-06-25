Batı Şeria'da Bahreyn Çalıştayı protesto edildi - EL

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El-Bire kenti girişinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmalar

İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile göstericilere müdahale etmesi

Sağlık görevlilerinin göz yaşartıcı gazdan etkilenen bir Filistinliye müdahale etmesi

Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan Filistinlilerin sloganlar atarak ilerlemesi

Göstericilerin lastik yakması

Filistinli gençlerin taş atması ABD ile Bahreyn'in ortaklaşa düzenleyeceği "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayı, işgal altındaki Batı Şeria'da protesto edildi.

El-Halil, Ramallah, Beytullahim, Cenin, El-Bire, Nablus, Tulkarm, Salfit, Kalkilya ve Eriha kentlerinde düzenlenen eylemlerde, Bahreyn'deki çalıştay ve Arap ülkelerinin çalıştaya katılımına tepki gösterildi.

İsrail askerleri, Ramallah, Beytullahim ve El-Bire kentlerindeki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Atılan gazlar nedeniyle protestocular arasında boğulma tehlikesi geçirenler oldu.

Gösterilerde bazı eylemciler, askerlere taş ve molotofkokteyli atıp eski araba lastiklerini ateşe verdi.

Kaynak: AA