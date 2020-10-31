Batı Şeria'da açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde onlarca Filistinli, açlık grevindeki tutuklulara destek için gösteri düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde onlarca Filistinli, açlık grevindeki tutuklulara destek için gösteri düzenledi.

"Yahudi Yerleşimleri Karşıtı Gençlik" grubundan aktivistler ile Filistinli tutuklu Muhammed ez-Zuğayyir'in ailesi, başta Mahir el-Ahres olmak üzere İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Filistinlilere destek için gösteri yaptı.

Gösteri sırasında Zuğayyir'in ailesi, açlık grevindeki tutuklulara halkın verdiği desteğin olumlu etkisinin olduğunu söyledi.

"Yahudi Yerleşimleri Karşıtı Gençlik" grubunun kurucusu İsa Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, idari tutukluluk uygulamasının, Filistinliler ve aileleri için trajedi olduğunu ifade etti.

İdari tutukluluğun, Zuğayyir gibi aktivistlere bile uygulandığını belirten Amr, Filistinli grupları idari tutuklulara destek olmak için harekete geçmeye çağırdı.

Amr, gösteride kurucusu olduğu grubun, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına son vermesi için gelecek perşembe uluslararası kampanya başlatacağını ifade etti.

Nisan ayında tutuklanan "Yahudi Yerleşimleri Karşıtı Gençlik" grubu aktivistlerinden Zuğayyir 12 gündür, Mahmud es-Sadi de 13 gündür açlık grevi yapıyor. Filistinli tutuklu Ahres de 97 gündür açlık grevini sürdürüyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu