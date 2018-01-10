22 Kurşunla Öldürülen Haham Filistin'i Karıştırdı! Ramallah Kuşatma Altında

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimcinin öldürülmesinin ardından, İsrailli güvenlik güçleri kenti adeta ablukaya aldı. Silahlı saldırganların bulunması için bölgedeki pek çok yerde güvenlik noktası oluşturuldu. Otomobiller yollarda kuyruk oluşturdu.

İSRAİL ASKERLERİNDEN EV BASKINI!

Ramallah kentindeki bazı evlere bu sabah baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli gençlerin tepkisiyle karşılaştı. İsrail askerleri, Et-Tira semtinde kendilerine taş atan Filistinlilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Çıkan olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.

HAHAMA 22 KURŞUN!

Dün akşam meydana gelen olayda, Batı Şeria'nın Nablus kenti çevresindeki Havat Gilad Yahudi yerleşim birimi yakınlarında arabasıyla dolaşan 35 yaşındaki haham Raziel Shevah, hareket halindeki bir araçtan açılan ateşle öldürülmüştü. İsrail Ordusu, hahamın aracına 22 kurşunun isabet ettiğini belirtmişti.





