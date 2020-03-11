Batı Şeria, çocuk şehidini uğurladı İşgal altındaki Batı Şeria'da bu sabah düzenlenen gösteride İsrail askerlerince şehit edilen 15 yaşındaki Filistinli Muhammed Abdülkerim Hamayil son yolculuğuna uğurlandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bu sabah düzenlenen gösteride İsrail askerlerince şehit edilen 15 yaşındaki Filistinli Muhammed Abdülkerim Hamayil son yolculuğuna uğurlandı.

Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde Hamayil için cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende, Filistin bayrakları taşınarak, İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Nablus'taki Rafediya Devlet Hastanesi'nden alınan Hamayil'in naaşı, Beyta beldesindeki camide kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığına defnedildi.

Filistinli bir grup bu sabah Beyta beldesi yakınlarındaki El-Urme Tepesi'nde yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetini engellemek için gösteri düzenlemişti.

İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle saldırması üzerine aralarında 15 yaşındaki Hamayil'in de bulunduğu 17 Filistinli yaralanmış, çok sayıda kişi ise atılan gazdan etkilenmişti.

Hamayil daha sonra kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Kaynak: AA